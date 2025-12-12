Icardi kan göra känslig återkomst till Milano

Han har tappat sin startplats till Victor Osimhen.

Nu uppges Galatasarays Mauro Icardi ha erbjudits till Milan.

Det känsliga? Argentinaren är starkt förknippad med Inter.

111 på 188 matcher i Inter-tröjan mellan 2013 och 2020. Mauro Icardi gjorde sannerligen avtryck under sin tid i Milano-klubben.

Efter några år i PSG spelar nu argentinaren i Galatasaray sedan 2022 – men efter att ha tappat sin tidigare givna startplats i anfallet till Victor Osimhen kan Icardi nu återvända till Milano.

Men det är inte Inter som det ryktas om. I stället ska ärkerivalen Milan ha erbjudits 32-åringen, detta uppger transferexperten Matteo Moretto.