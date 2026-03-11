Uppgifter: Juventus har inlett samtal med Bernardo Silva

Han ser av allt att döma ut att lämna Manchester City i sommar.

Nu har Bernardo Silva och Juventus inlett samtal om en eventuell övergång till sommaren.

Det rapporterar italienska La Gazzetta dello Sport.

Foto: Alamy

Efter sin succé i Champions League med Monaco våren 2017 köptes Bernardo Silva av Manchester City. Sedan dess har portugisen blivit en av lagets stora stjärnor med flera Premier League-titlar och Champions League-pokalen 2023 som främsta meriter.

Men när kontraktet nu löper ut efter säsongen verkar mittfältaren har gjort sitt i Manchester. Lyssnar man till uppgifter från transferexperten Matteo Morettos fattade Bernardo Silva, för några dagar sedan, ett beslut om inte att förlänga sitt avtal efter säsongen.

Bland flera intressenter för portugisen rapporterade spanska Fichajes att Juventus ligger bäst till gällande en värvning av Silva i dagsläget.

Nu fyller La Gazzetta dello Sport på med att Turinklubben och Silva har börjat samtala om en eventuell flytt under sommaren. Detta samtidigt som bland annat Galatasaray och MLS-klubben Inter Miami fortsatt är angelägna om att värva 31-åringen.



