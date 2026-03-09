Uppgifter: De ligger bäst till i jakten på Bernardo Silva
Bernardo Silva väntas lämna Manchester City i vinter.
Flera klubbar har uppgetts vara intresserade av portugisen.
Juventus sägs nu ligga bäst till i jakten på en värvning.
Bernardo Silvas kontrakt med Manchester City löper ut i sommar och det mesta pekar mot att han kommer att lämna klubben.
Flertalet klubbar har nämnts vara intresserade, däribland storklubbar i Europa som Atletico Madrid, FC Barcelona, Juventus, Milan, Napoli men även MLS-klubben Chicago Fire.
Nu kommer dock uppgifter om att en flytt till Italien ligger närmast till hands för portugisen.
Fichajes rapporterar nämligen att Turin-klubben Juventus ligger bäst till gällande en värvning av Silva i dagsläget.
