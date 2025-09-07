Uppgifter: Kasper Hjulmand kan ersätta Erik ten Hag

Erik ten Hag har nyligen sparkats av Bayer Leverkusen.

Nederländaren kan nu komma att ersättas av en dansk.

Kasper Hjulmand uppges nämligen vara aktuell för den tyska klubben.

Erik ten Hags sejour som Bayer Leverkusen blev kortvarig.

Tidigare denna vecka meddelade Bayer Leverkusen att man valt att sparka nederländaren, detta bara tre månader efter att han anställts.

Bayer Leverkusen är således på jakt efter en ersättare och nu kommer uppgifter om det det kan bli en dansk huvudtränare i klubben.

Bold.dk rapporterar nämligen nu om att Kasper Hjulmand är aktuell som ersättare.

Hjulmand har varit utan uppdrag sedan han lämnade det danska landslaget och sägs nu vara ett alternativ för den tyska klubben.

Nyligen så har även Ange Postecoglou uppgetts vara aktuell, även Thiago Motta har nämnts.