Uppgifter: Klubbarna som kan värva Jeremejeff

Alexander Jeremejeff väntas lämna Panathinaikos.

Det finns tre grekiska klubbar som kan tänkas plocka in svensken.

Det rapporterar grekiska Sportime.

Foto: Alamy

Alexander Jeremejeffs kontrakt med Panathinaikos går ut efter 2025. Sedan tidigare har det ryktats om att parterna kommer att gå skilda vägar i samband med att avtalet löper ut.

Sportime skriver att grekiska Kifisia vill ha den svenske anfallaren. Där till ska klubbarna PAOK och Aris ha blivit erbjudna att värva Jeremejeff.

Enligt tidigare uppgifter är även OFI Kreta intresserat av den tidigare Häcken-forwarden.

Jeremejeff lämnade BK Häcken efter lagets guldsäsong 2022 för grekiska Panathinaikos. Den här säsongen står han noterad för ett mål på nio tävlingsframträdanden.