Uppgifter: Kommer inte säljas av Liverpool – samtal pågår fortsatt

Ibrahima Konatés framtid fortsätter att vara osäker.

Nu kommer dock nya uppgifter gällande Liverpool-mittbacken.

Kontraktssamtal uppges fortsatt pågå och någon försäljning i vinter ser det inte ut att bli.

Foto: Bildbyrån

Ibrahima Konaté fortsätter att vara omskriven.

Den franske mittbacken som blandat och gett den här hösten går en oviss framtid till mötes.

Till en början i höstas pekade det mesta mot att han skulle göra en Bosman-flytt till Real Madrid nästa sommar, men den spanska storklubbens intresse ser ut att ha svalnat.

Parallellt med detta har det rapporterats om att Liverpool vill förlänga det utgående kontraktet, men så sent som häromveckan kom sedan istället uppgifter om att Liverpool var beredda att lyssna på bud på mittbacken i vinter.

Nu vänder det dock en gång till kring Konaté och enligt Teamtalk så pågår alltjämt fortsatt kontraktssamtal mellan Liverpool och Konaté, samtidigt så ska Merseyside-klubben inte vara öppna för att sälja honom i vinter.