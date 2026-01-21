Uppgifter: Konkret intresse för Lewandowski från MLS

Ryktena om Robert Lewandowskis framtid är många.

Nu har det kommit ett konkret intresse från klubbar i MLS.

Det rapporterar tyska Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2022 som Robert Lewandowski, 37, lämnade Bayern München för Barcelona. Sedan dess har det blivit spel i 169 matcher i vilka han har gjort 111 mål och 22 assist.

Med den katalanska klubben sitter anfallaren på ett kontrakt som löper ut nästa sommar. Det kan också bli det sista polacken gör i sin fotbollskarriär, i det fall att han inte får sitt avtal med ”Barca” förlängt.

Vad gäller intresse från andra klubbar råder det ingen tvekan om att det är stort. Tidigare har uppgifter gjort gällande att klubbar i MLS är intresserade av polackens tjänster.

Nu är det konkret från flera klubbar i den amerikanska högstaligan som trycker på för en värvning av 37-åringen på fri transfer i sommar.

Vidare ska det även finnas intresse från klubbar i såväl Saudiarabien som i Europa.



