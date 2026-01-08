Uppgifter: Konkurrent vill låna Arsenal-talangen

Jättetalangen Ethan Nwaneri har svårt att få speltid i Arsenal.

Bournemouth uppges nu vilja låna in 18-åringen över resten av säsongen.

Själv sägs dock Nwaneri vilja stanna i Arsenal.

Foto: Bildbyrån

Ethan Nwaneri är ett av Arsenals och Premier Leagues mest spännande unga namn, men yttern har haft tufft med speltiden den här säsongen.

I Premier League har det hittills bara blivit sex framträdanden och inget från start, något som medfört rykten kring talangen.

Förra veckan kom uppgifter om att Chelsea vill värva Nwaneri från rivalen, men Arsenal uppges inte ha några planer på att sälja honom.

I samma veva uppgavs dock en utlåning till ett mittenlag i Premier League kunna vara aktuellt och enligt The Independent så vill Bournemouth nu låna 18-åringen.

En utlåning till Bournemouth skulle troligen innebära mer speltid för Nwaneri, inte minst då storstjärnan Antoine Semenyo ryktas bort från klubben, men trots det rapporteras talangen föredra att stanna i Arsenal säsongen ut.