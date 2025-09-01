Yannick Angero ser ut att vara på väg bort från Halmstads BK.

Lech Poznan uppges vara nära att knyta till sig anfallaren.

Den polska storklubben väntas betala 2,3 miljoner euro för anfallaren.

Foto: Bildbyrån

Yannick Agnero ser ut att vara på väg mot en Halmstads BK-exit.

Anfallaren som varit lite av rubrikernas man i Hallandsklubben ser ut att flytta till Polen.

Meczyki.pl rapporterar nämligen nu att polska Lech Poznan är nära att ta anfallaren:

Enligt uppgifterna betalar Poznan 2,3 miljoner euro, det vill säga lite mer än 25 miljoner kronor.

Affären är den dyraste någonsin som Poznan gjort och den uppges kunna växa ytterligare via bonusar.

22-åringen står den här säsongen noterad för fem mål och tre assist på 19 matcher i allsvenskan.

