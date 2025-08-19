Leo Walta drar till sig intresse från utländska klubbar enligt Fotbollskanalen.

Någon flytt ser det dock inte ut att bli för den finske mittfältaren.

– Vi vill inte sälja Leo som det ser ut just nu, säger Jonathan Ederström till sajten.

Leo Walta har på nytt stått för en imponerande säsong i år.

Den finske mittfältaren står noterad för nio fullträffar i allsvenskan än så länge och Fotbollskanalen rapporterar nu att det finns utländskt intresse för honom.

Enligt sajten ska det finnas intresse från klubbar i länder som Italien, Nederländerna och Tyskland.

Klubbar ska ha hört sig för till Sirius och meddelat att de är intresserade av att köpa Walta, men Sirius är inte intresserade av att sälja mittfältaren just nu.

– Vi vill inte sälja Leo som det ser ut just nu. Det beror på vår situation där vi ligger i tabellen, säger Jonathan Ederström till sajten.

Walta har kontrakt med Sirius över säsongen 2028.