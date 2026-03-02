Uppgifter: Liverpool och Real Madrid jagar honom

Nico Schlotterbeck, 26, är eftertraktad.

Både Liverpool och Real Madrid visar intresse för mittbacken.

Detta enligt Mundo Deportivo.

Foto: Alamy

Nico Schlotterbeck har blivit en av Borussia Dortmunds utmärkande spelare. Det har senare lett till ett stort intresse för den tyske mittbacken.

Schlotterbeck har tidigare kopplats ihop med klubbar som Real Madrid. Detta då både David Alaba och Antonio Rüdiger inte väntas förlänga med ”Los Blancos”. Nu rapporterar den spanska sajten Mundo Deportivo att även Liverpool ger sig in i jakten på 26-åringen. Detta då det är oklart om Ibrahima Konate blir kvar i klubben.

Nyligen uppgavs även, Schlotterbecks lagkamrat, Daniel Svensson ihop med Real Madrid.

Schlotterbecks avtal med Dortmund sträcker sig till 2027.