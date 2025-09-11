Aaron Bouwman ser ut att vara nästa stora Ajax-talang.

Och den unge nederländaren drar redan till sig uppmärksamhet från storklubbar.

Liverpool och Manchester United håller koll på 18-åringen enligt uppgifter.

Foto: Alamy

18-årige Aaron Bouwman fick göra sin Eredivisie-debut i premiären mot Telstar och den unge försvararen imponerade.

Ajax vann matchen med 2–0 och trots att det hittills bara blivit ett framträdanden så ryktats det redan kring talangen.

Teamtalk rapporterar nämligen att klubbar som Liverpool och Manchester United finnas med i bilden kring 18-åringen.

Rivalerna uppges dock inte vara ensamma.

Även Manchester City, Chelsea och FC Barcelona ska följa honom enligt uppgifterna.

Ajax vill samtidigt hålla hårt i sin guldklimp

Ajax är medvetna om att den unge mittbacken kan vara nästa guldklimp och försöker därför säkra upp honom.

Han sitter nu på ett kontrakt som går ut sommaren 2027, men detta kontrakt sägs den nederländska storklubben vilja förlänga.

Dels för att säkra upp honom, men också för att säkra större transferintäkter i framtiden.