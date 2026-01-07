Uppgifter: Liverpool på gång att värva från Hammarby

Liverpool har redan plockat Jennifer Falk och Alice Bergström.

Nu ser man ut att vända blickarna mot Hammarby och Anna Jøsendal.

Enligt norska TV2 är norskan nära en flytt till den engelska klubben.

Liverpool har agerat en hel del redan på transfermarknaden.

Alice Bergström plockades in strax efter nyår och tidigare denna onsdag så presenterades Jennifer Falk. Nu kan nästa damallsvenska-stjärnan vara på väg till Merseyside-klubben.

Norska TV2 rapporterar nämligen att Hammarbys Anna Jøsendal är nära en flytt till Liverpool.

Enligt uppgifterna så ska Jøsendal ha varit på plats i England under dagen för att genomföra den medicinska undersökningen.

24-åringens kontrakt med Hammarby sträcker sig fram till sommaren 2026.