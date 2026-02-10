Uppgifter: Manchester City planerar jättebud på stjärnan

Manchester City planerar för en jättevärvning i sommar.

Enligt uppgifter är klubben redo med stora pengar för Nottingham Forest-stjärnan Elliot Anderson.

En affär kan komma att bli värd 100 miljoner pund.

Foto: Bildbyrån

Nottingham Forest-stjärnan Elliot Anderson har varit omskriven hela säsongen.

Mittfältaren har ryktats till i stort sett alla toppklubbar i Premier League, men nu kommer rapporter om att Manchester City trycker på hårdast för en värvning.

Teamtalk rapporterar att Manchester City väntas komma med ett stort bud på mittfältaren i sommar.

Enligt uppgifterna kan det krävas bud uppemot 100 miljoner pund (runt 1,2 miljarder kronor) för att få loss mittfältaren i sommar.

Anderson har kontrakt med Nottingham Forest fram till sommaren 2029.



