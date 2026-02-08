Uppgifter: Manchester United i samtal med Locatelli

Manchester United fortsätter att vinna under Michael Carrick men blickar samtidigt framåt.

Enligt italienska uppgifter har klubben nu inlett diskussioner med Juventus mittfältare Manuel Locatelli inför sommaren.

Foto: Bildbyrån

Manchester United fortsätter att imponera i Premier League och nu kollar man på potentiella förstärkningar till sommaren.

Tidigare har United kopplats ihop med namn som Adam Wharton, Carlos Baleba och Elliot Anderson. Nu dyker ytterligare ett alternativ upp på radar­n.

Enligt italienska Calciomercato ska Premier League-klubben ha riktat intresset mot Juventus mittfältare Manuel Locatelli. Uppgifterna gör gällande att samtal redan har inletts mellan spelaren och representanter för Manchester United.

28-årige Locatelli är en nyckelspelare i Juventus, där han är ordinarie på mittfältet och även bär kaptensbindeln.

Den här säsongen har italienaren startat samtliga matcher i Serie A förutom en.