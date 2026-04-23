Uppgifter: Manchester United intresserade av Koopmeiners

Teun Koopmeiners, 28, kan lämna Juventus.

Enligt Tuttosport är både Manchester United och Galatasaray intresserade.

Teun Koopmeiners har haft svårt att hitta rätt i Juventus sedan övergången från Atalanta. Under den här säsongen har mittfältaren växlat mellan en plats i startelvan och inhopp från bänken.

Trots den ojämna speltiden uppges Manchester United visa intresse för nederländaren.

Enligt Tuttosport kan en flytt till den engelska klubben bli aktuell i sommar, men även Galatasaray sägs följa situationen. Koopmeiners står noterad för 27 landskamper med Nederländerna och har tidigare spelat för AZ Alkmaar, utöver sina sejourer i Atalanta och Juventus.

Den här säsongen har han gjort 40 framträdanden, men utdelningen har varit begränsad med två mål och en assist.