Uppgifter: Manchester United intresserade av Koopmeiners
Teun Koopmeiners, 28, kan lämna Juventus.
Enligt Tuttosport är både Manchester United och Galatasaray intresserade.
Teun Koopmeiners har haft svårt att hitta rätt i Juventus sedan övergången från Atalanta. Under den här säsongen har mittfältaren växlat mellan en plats i startelvan och inhopp från bänken.
Trots den ojämna speltiden uppges Manchester United visa intresse för nederländaren.
Enligt Tuttosport kan en flytt till den engelska klubben bli aktuell i sommar, men även Galatasaray sägs följa situationen. Koopmeiners står noterad för 27 landskamper med Nederländerna och har tidigare spelat för AZ Alkmaar, utöver sina sejourer i Atalanta och Juventus.
Den här säsongen har han gjort 40 framträdanden, men utdelningen har varit begränsad med två mål och en assist.
