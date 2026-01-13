Manneh-affär uppges kollapsa: ”Vill inte uttala mig”

Abdoulie Manneh var på väg till Birmingham för att genomgå läkarundersökning.

Någon transfer till Championship-klubben kommer det dock inte bli.

Detta då affären har kollapsat, enligt Football League World.

– Jag har inga kommentarer i detta läge, säger Mjällbys sportchef Hasse Larsson till FD.

Så sent som i går, måndag, kunde FotbollDirekt rapportera att Mjällby-stjärnan Abdoulie Manneh skulle läkarundersökas av Birmingham City för att sedan genomföra en övergång till Championship-klubben.

Båda klubbarna ska ha varit muntligen överens och endast detaljer kvarstod innan en transfer var rodd i hamn.

Vill inte uttala innan vi har alla fakta.

Nu har den spruckit.

Enligt brittiska Football League World har förhandlingarna plötsligt kollapsat och det står inte klart om det beror på Manneh själv, Mjällby eller transfersumma.

Skulle inte en helomvändning äga rum kommer det inte att bli någon flytt till Birmingham för gambiern. Just nu är den åtminstone avskriven.

Det är heller inte den första gången som en transfer kollapsar för Manneh. Det gjorde den även i somras när han var på plats i Grekland för att skriva på för Olympiakos.

När FotbollDirekt frågar Mjällbys sportchef Hasse Larsson vill han inte uttala sig om uppgifterna.

– Nej, det vill jag tyvärr inte (uttala sig) innan vi har alla fakta. Nej, jag har inga kommentarer i detta läge, säger Larsson till FD.