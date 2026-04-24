Uppgifter: Manuel Neuer, 40, förlänger med Bayern München

Manuel Neuer har fyllt 40 år och sitter på ett utgående kontrakt.

Nu skriver tyska Abendzeitung att målvakten kommer att förlänga sitt avtal med Bayern München.

Han har varit aktiv som fotbollsproffs i över 20 år och anses vara en av världens bästa målvakter genom alla tider.

Nu har Manuel Neuer fyllt 40 år och sitter på ett kontrakt som löper ut efter årets säsong.

Så sent som i går rapporterade flera att Bayern München, som tysken har spelat för sedan 2011, hade goda förhoppningar om att få behålla burväktaren.

– Jag kommer inte att meddela något just nu… men i dagsläget ser det bra ut, sa Neuer till tyska Sky Sport under fredagen.

Nu uppger lokaltidningen Abendzeitung att parterna har kommit överens om ett nytt kontrakt – som sträcker sig fram till sommaren 2027.

Bakgrunden till detta ska handla om att 40-åringen känner sig i god form och är redo att ta sig an ännu en säsong. Däremot sägs han inte komma att spela varje match nästa säsong, då Jonas Urbig ska fasas in i startelvan mer och mer.

Under sin tid i Bayern München har Manuel Nauer spelat 595 matcher i vilka han har hållit nollan vid 269 tillfällen.



