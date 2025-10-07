Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Milosevic på väg tillbaka till AIK – i ny roll


Fredrik de Ron
Webbredaktör
Alexander Milosevic, 33, har gjort över 200 matcher för AIK.
Enligt Sportbladet kan mittbacken vara på väg tillbaka till klubben – men inte som spelare.
Milosevic ser ut att få en scoutingroll i ”Gnaget”.

241110 AIKs Alexander Milosevic hyllas efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan AIK och Halmstad den 10 november 2024 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

Det var efter fjolårssäsongen som Alexander Milosevics kontrakt med AIK gick ut, och mittbacken lämnade därmed Stockholmsklubben för tredje gången. Sedan dess har 33-åringen tillhört engelska Portsmouth under en period, men sedan i somras är Milosevic klubblös.

Nu kan det vara på gång med en återkomst till ”Gnaget”. Men då återvänder Alexander Milosevic inte som spelare.

Enligt Sportbladet är ex-spelaren nämligen aktuell för en roll som scout i AIK. Tidningen skriver att parterna för diskussioner om en roll inom klubbens scoutingorganisation, men ännu uppges ingenting vara klart.

241110 AIKs Alexander Milosevic tackar publiken efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan AIK och Halmstad den 10 november 2024 i Stockholm.
Alexander Milosevic tackades av av AIK. Foto: Bildbyrån

– Just nu känner jag mig fysiskt jättestark. Som sagt, jag känner fortfarande att jag har mycket kvar att ge i fotbollen så det vore tråkigt att lägga av. Men jag kommer heller inte bara vara på ett ställe för att sitta och dra ut pengar, där jag bara vill gå hem. Blir det något vill jag göra det 110 procent, annars får jag se vad jag gör, sa Milosevic till FotbollDirekt i februari.

AIK ligger på fjärdeplats i tabellen med fyra omgångar kvar av allsvenskan.

