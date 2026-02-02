Uppgifter: Mjällby-talangen aktuell för Italien-flytt

Mjällby-talangen, Loke Hellblad, kan flytta till Italien.

Flera klubbar uppges visa intresse för 17-åringen.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF-talangen Loke Hellblad kan komma att flytta till Italien.

Transferjournalisten Rudy Galetti rapporterar att talangen följs av flera italienska klubbar.

Enligt uppgifterna kan det bli en flytt för talangen till en italiensk klubb inom kort.

Tanken är då att Hellblad, som fyller 18 år i april, till en början kommer att tillhöra ett Primavera-lag.

Galetti menar på att Hellblad beskrivs som den ”nye Emil Holm”.