Mjällby är i praktiken överens med med Olympiakos om Abdoulie Manneh.

Han väntas tidigt i morgon resa till Grekland för att slutföra affären med storklubben.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att övergången, inklusive bonusar, på sikt kan bli värd 52 miljoner kronor.

Det är i praktiken klart: Abdoulie Manneh går till Olympiakos och kommer under morgondagen att läkarundersökas i Grekland.

FotbollDirekt avslöjade redan för en vecka sedan att Mjällby var mycket nära en överenskommelse med den grekiska storklubben. Enligt FotbollDirekts uppgifter handlade det om att få till villkoren för en övergång, där Maif insisterade på att 20-åringen skulle lånas tillbaka över resten av höstsäsongen.

När det nu kommer till skarpt läge står det klart att Mjällby kommer att slå sitt transferrekord.

Galna summan

Det har tidigare funnits uppgifter om att den grekiska klubben köper loss Manneh för en grundsumma på motsvarande 39 miljoner kronor.

Men vad som inte varit känt är att ett antal bonusar på sikt kan göra affären värd hela 52 miljoner kronor. Bonusstegen anses enligt FotbollDirekts källor relativt lättuppnåeliga för den gambiske supertalangen.

Mjällbys tidigare största affär är Nicklas Röjkjaer för 18 miljoner kronor, en summa som FD då avslöjade.

Abdoulie Manneh har totalt gjort tio mål och fyra assist på 50 matcher för Mjällby sedan han anslöt inför säsongen 2024. Anfallaren har kontrakt över 2027.