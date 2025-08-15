Uppgifter: Norrköping visar intresse för Fesshaie

IFK Norrköping vill värva från ligakonkurrent.

Enligt NT visar Peking intresse för AIK-anfallaren Alexander Fesshaie.

IFK Norrköping har haft en svag period i allsvenskan. Nu kan de förstaräka offensiven.

Enligt NT visar Peking intresse för AIK:s Alexander Fesshaie, som gjort åtta framträdanden i år i allsvenskan.

– Han har precis kommit tillbaka från skada och tillhör AIK Fotboll. Det är inte min uppgift att uttala mig om honom, säger Peking-sportchefen Magni Fannberg till NT.

Alexander Fesshaies kontrakt med AIK sträcker sig över 2027. Han står noterad för totalt två målö på 21 matcher i AIK-tröjan.