Skyttekungen förlorad för Gais: ”Räknar inte med honom”

Ibrahim Diabate gjorde storsuccé.

Nu väntas skyttekungen lämna Gais.

– Jag har inte räknat med att behålla honom, säger tränaren Fredrik Holmberg till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

I fjol gjorde han ett mål på 20 allsvenska matcher för Västerås SK, men i Gais har succén varit omedelbar för Ibrahim Diabate, 25. Efter 18 fullträffar i år fick den ivorianske anfallaren dela på titeln som allsvenskans skyttekung med Djurgårdens August Priske. Nu ser skyttekungen ut att lämna Göteborgsklubben efter bara ett år.

I förra veckan rapporterade afrikansk media att Gais är överens med Al-Ahly i Egypten om en övergång för strikern. Enligt uppgifterna ska affären vara värd omkring 1,2 miljoner dollar (motsvarande ungefär 11,4 miljoner kronor), med möjlighet att stiga till omkring 14,2 miljoner kronor vid en delbetalningslösning.

Diabate. Foto: Bildbyrån

FotbollDirekt har sedan dess kunnat rapportera att Gais inte är i långt gångna förhandlingar med någon klubb, men tränaren Fredrik Holmberg tror inte att Diabate blir kvar till nästa år.

– Som tränare hoppas jag ju det, men jag har svårt att se det, säger han.

Ersättaren klar

Huruvida Gais är överens med en klubb eller inte är ingenting som ”Fidde” Holmberg kan svara på.

– Nej, jag vet ingenting och jag har inte lagt mig i det alls. Jag har inte räknat med att behålla honom. Jag ser sannolikheten att han blir kvar här som ganska liten, säger han och tillägger:

Holmberg. Foto: Bildbyrån

– Någonstans förstår jag både klubben och honom, och tycker att det är rätt väg. När du är som hetast, vinner skytteligan och får fram dina kvalitéer är det klart att man ska passa på. Det fattar jag ju.

Ersättaren till Ibrahim Diabate är redan klar. Redan i början av oktober meddelade Gais att den kanadensiske anfallaren Samuel Salter ansluter till klubben till 2026.

– Vi har fått in en också. Jätteintressant! Han är väldigt duktig, en bred och duktig och bra nia. Han är lite annorlunda än ”Ibra”, men på flera sätt lik också, säger Holmberg om den 25-årige strikern.