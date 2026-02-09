Uppgifter: Osäker framtid för Eddie Howe i Newcastle

Newcastle United har inte lyckats vinna på fem raka matcher.

Därför är tränare Eddie Howes framtid osäker.

Det rapporterar Football Insider.

Foto: Bildbyrån

Förlust mot Aston Villa i Premier League, oavgjort mot Paris Saint-Germain i Champions League, förlust mot Liverpool i ligan, uttåg ur ligacupen mot Manchester City och förlust mot Brentford i helgen.

Det är Newcastle Uniteds facit under de senaste fem matcherna, vilket har fått klubbens ledning att tänka till kring tränare Eddie Howes framtid.

Enligt Football Insider granskas engelsmannen jobb i klubben allt hårdare och det återstår att se vilket beslut det mynnar ut i.

Just nu befinner sig Newcastle på en toflteplats i den engelska högstaligan. I de två kommande matcherna ställs man mot Tottenham Hotspur och Manchester City.

Eddie Howe har tränat Newcastle sedan sommaren 2021.