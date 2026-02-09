Uppgifter: Osäker framtid för Eddie Howe i Newcastle
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Newcastle United har inte lyckats vinna på fem raka matcher.
Därför är tränare Eddie Howes framtid osäker.
Det rapporterar Football Insider.
Förlust mot Aston Villa i Premier League, oavgjort mot Paris Saint-Germain i Champions League, förlust mot Liverpool i ligan, uttåg ur ligacupen mot Manchester City och förlust mot Brentford i helgen.
Det är Newcastle Uniteds facit under de senaste fem matcherna, vilket har fått klubbens ledning att tänka till kring tränare Eddie Howes framtid.
Enligt Football Insider granskas engelsmannen jobb i klubben allt hårdare och det återstår att se vilket beslut det mynnar ut i.
Just nu befinner sig Newcastle på en toflteplats i den engelska högstaligan. I de två kommande matcherna ställs man mot Tottenham Hotspur och Manchester City.
Eddie Howe har tränat Newcastle sedan sommaren 2021.
Den här artikeln handlar om: