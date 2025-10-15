Uppgifter: Peking i kontakt med tidigare AIK-bossen

Det stormar i IFK Norrköping.

Krisklubben står utan sportchef sedan Magni Fannberg fått lämna.

Enligt Expressen har ”Peking” varit i kontakt med Henrik Jurelius och Axel Kjäll.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping går knackigt. Med fyra omgångar kvar att spela av allsvenskan ligger ”Peking” på en 12:e plats med fyra poäng ned till negativ kvalplats.

Samtidigt är det stormigt vid sidan av fotbollsplanen. Sportchefen Magni Fannberg har sedan några veckor tillbaka fått lämna sin post, och klubbens ordförande Martin Gyllix sägs ha tagit över förhandlingarna om ett nytt kontrakt med tränaren Martin Falk.

Enligt tidigare uppgifter har den tidigare U21-tränaren Håkan Ericson varit aktuell för ”en roll” i klubben. Expressen rapporterar nu att intresset har varit så pass stort att tränaren Falk ska ha uppmanats att ta ett möte med Ericson redan när Fannberg var kvar på sin post. Mötet ska dock inte ha ägt rum.

Samtidigt skriver tidningen att Norrköping ska ha varit i kontakt med den tidigare AIK-sportchefen Henrik Jurelius och Axel Kjäll, som tidigare har varit manager och sportchef i Örebro SK.