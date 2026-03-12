Uppgifter: Premier League-intresse för Njie

Alieu Njie, 20, lockar till sig intresse.

Svensken uppvaktas av klubbar i Premier League och Championship.

Det rapporterar journalsiten Ben Jacobs.

Foto: Alamy

Torinos Alieu Njie har tidigare kopplats ihop med klubbar från Serie B. Buden nobbades senare men nu verkar nytt intresse ha blossat upp för svensken.

Enligt den brittiska Talksport-journalisten Ben Jacobs att klubbar i Premier League och Championship följer Njie och att en flytt i sommar kan komma att bli aktuell.

Jacobs uppger att det även fanns intresse för den offensive pjäsen redan i vintras. Då ska klubbar Stoke City, Leicester City och Wolverhampton varit villiga att värva – men inget blev av.

Njie noteras för ett mål och en assist på nio framträdanden i Torino den här säsongen.