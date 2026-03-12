Uppgifter: Premier League-intresse för Njie
Alieu Njie, 20, lockar till sig intresse.
Svensken uppvaktas av klubbar i Premier League och Championship.
Det rapporterar journalsiten Ben Jacobs.
Torinos Alieu Njie har tidigare kopplats ihop med klubbar från Serie B. Buden nobbades senare men nu verkar nytt intresse ha blossat upp för svensken.
Enligt den brittiska Talksport-journalisten Ben Jacobs att klubbar i Premier League och Championship följer Njie och att en flytt i sommar kan komma att bli aktuell.
Jacobs uppger att det även fanns intresse för den offensive pjäsen redan i vintras. Då ska klubbar Stoke City, Leicester City och Wolverhampton varit villiga att värva – men inget blev av.
Njie noteras för ett mål och en assist på nio framträdanden i Torino den här säsongen.
