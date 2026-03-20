Bazoumana Touré, 19, gör succé i TSG Hoffenheim.

Nu jagas den tidigare Hammarbystjärnan av tre Premier League-klubbar.

Detta enligt sajten SportsBoom.

Foto: Bildbyrån

Bazoumana Touré lämnade Hammarby för TSG Hoffenheim inför säsongen 2025. Affären blev den dyraste försäljningen av en svensk klubb och nu är Touré jagad av flera klubbar.

Enligt sajten är det de tre Premier League-klubbarna AFC Bournemouth, Everton och Leeds United som visar intresse för 19-åringen. Tidigare uppgifter från Sky Sports gör gällande att Hoffenheim endast släpper Touré för en rekordsumma. Det vill säga en prislapp högre än 43,5 miljoner euro, eller 467 miljoner kronor.

Samtidigt kan Hammarby tjäna på en försäljning av den ivorianske yttern. Bajen har bekräftat ytterligare avkastning för FotbollDirekt vid en Touré-affär.

Bazoumana Touré står noterad för två mål och tio assist på 24 matcher i Hoffenheim den här säsongen.