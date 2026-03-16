Bazoumana Touré jagas av Premier League klubbar.

Men Hoffenheim tänker bara sälja den förre Hammarby-stjärnan för en rekordsumma.

Detta enligt tyska Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Bazoumana Touré fick sitt genombrott i Hammarby 2024. Ivorianen såldes senare till Hoffenheim i en rekordövergång.

Touré har noterats för två mål och tio framspel den här säsongen och nu har intresset växt. Enligt tyska Sky Sports finns det intresse från Premier League och en affär i sommar sägs vara aktuell.

Samtidigt vill inte Hoffenheim släppa Touré för lätt. Sky Sports uppger att klubben vill slå eget transferrekord om 20-åringen ska säljas. Hoffenheims nuvarande transferrekord ligger på 43,5 miljoner euro, eller 467 miljoner kronor, för Joelinton till Newcastle 2019.

Hammarby kan få avkastning

När Bajen sålde Touré till Hoffenheim i februari 2025 blev det den dyraste försäljningen någonsin av en svensk klubb. Affären landade på totalt 138 miljoner kronor.

Hammarby sportchef har tidigare bekräftat för FotbollDirekt att om Touré säljs vidare kan Stockholmsklubben tjäna en peng.

Tourés nuvarande kontrakt med Hoffenheim sträcker sig till 2029.