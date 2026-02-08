Uppgifter: Real Madrid har Vitinha som högsta prioritet

Real Madrid planerar för nästa steg i sin sportsliga satsning.

Enligt spanska uppgifter har PSG:s mittfältare Vitinha seglat upp som klubbens högst prioriterade värvning.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid uppges vilja förstärka truppen inför kommande säsonger för att kunna utmana fullt ut om de största titlarna. Fokus ska enligt rapporterna ligga på att addera både mittbackar och en central mittfältare.

Enligt den spanska tidningen AS finns ett namn som sticker ut mer vilka är Paris Saint-Germains portugisiske mittfältare Vitinha. Han beskrivs som den spelare Real Madrid helst vill knyta till sig.

Vitinha var en viktig del av PSG-laget som förra säsongen vann Champions League samt samtliga inhemska titlar. Redan under sommaren började rykten cirkulera kring en möjlig flytt till den spanska storklubben.

Uppgifterna gör gällande att Real Madrid då valde att avvakta, med en plan om att i stället agera senare genom att aktivera en påstådd utköpsklausul. Prislappen ska ligga på omkring 90 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 960 miljoner kronor.