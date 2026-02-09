Uppgifter: Real Madrid kan snuva Chelsea på talang
Tylel Tati är eftertraktad av Chelsea.
Men nu har Real Madrid gett sig in i jakten på Nantes-spelaren.
Det rapporterar The Sun, som hänvisar till spansk media.
Chelsea har haft ögonen på mittbacken Tylel Tati en längre tid. Londonklubben försökte tidigare värva Jeremy Jacquet, innan det stod klart att han i stället gick till Liverpool.
Nu kan Chelsea få en utmanare – men denna gång om Tati. Enligt The Sun, som hänvisar till spansk media, visar Real Madrid intresse för den 18-årige försvararen. Real Madrid ska ha Tati på en lista över potentiella sommarvärvningar.
18-åringens kontrakt med Nantes sträcker sig till sommaren 2028.
