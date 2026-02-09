Uppgifter: Real Madrid kan snuva Chelsea på talang

Tylel Tati är eftertraktad av Chelsea.

Men nu har Real Madrid gett sig in i jakten på Nantes-spelaren.

Det rapporterar The Sun, som hänvisar till spansk media.

Foto: Bildbyrån

Chelsea har haft ögonen på mittbacken Tylel Tati en längre tid. Londonklubben försökte tidigare värva Jeremy Jacquet, innan det stod klart att han i stället gick till Liverpool.

Nu kan Chelsea få en utmanare – men denna gång om Tati. Enligt The Sun, som hänvisar till spansk media, visar Real Madrid intresse för den 18-årige försvararen. Real Madrid ska ha Tati på en lista över potentiella sommarvärvningar.

18-åringens kontrakt med Nantes sträcker sig till sommaren 2028.