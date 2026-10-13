Uppgifter: Real Madrid nära att vinna kampen om JJ Gabriel

Real Madrid tror nu att de vinner kampen om JJ Gabriel.

Det uppger Radio Marca.

Passfrågan kan bli avgörande för 16-åringens flytt.

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Jakten på Manchester Uniteds supertalang JJ Gabriel kan vara på väg mot sitt slut. Enligt Radio Marca växer tron inom Real Madrid på att klubben ska kunna slutföra värvningen av 16-åringen.

Optimismen uppges bygga på två saker: klubbens arbete med att övertyga spelaren och möjligheten för honom att skaffa ett irländskt eller cypriotiskt pass. Det är en avgörande fråga. Med ett EU-pass kan Gabriel välja fritt bland europeiska klubbar, utan att stoppas av de brittiska transferreglerna för minderåriga som gäller efter Brexit.

Uppgifterna går dock isär om huruvida han redan har ett sådant pass. The Times uppgav tidigare i oktober att Gabriel, tack vare sina irländska och cypriotiska rötter, redan har ett EU-pass. Radio Marca talar i stället om hans möjlighet att skaffa ett.

Det var i september som The Telegraph avslöjade att Gabriel formellt hade begärt att få bryta sin registrering i United för att bli free agent. Beskedet chockade klubbledningen. Michael Carrick hade planerat att ta ut talangen till ligacupmötet mot Brighton, där Gabriel var på väg att bli klubbens yngsta A-lagsdebutant någonsin.

Sedan dess har Europas storklubbar slagits om spelaren som kallats ”Kid Messi”. Barcelona hade honom på plats för förhandlingar i Katalonien. Kort därefter rapporterade Sport att Real Madrid tagit över förarsätet med ett större ekonomiskt erbjudande. Förra veckan uppgav The Times att även Bayern München hade träffat Gabriels representanter, men att den tyska klubben tvekade inför hans höga lönekrav. Även PSG har nämnts i jakten.

Real Madrid verkar nu ha tagit ett tydligt steg före konkurrenterna.