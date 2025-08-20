Uppgifter: Real Oviedo budade på AIK:s Filip Benkovic

AIK:s Filip Benkovic har ryktats bort från allsvenskan – och till en klubb i någon av de fem bästa ligorna.

Nu skriver Expressen att klubben det handlar om är La Liga-nykomlingen Real Oviedo.

Det var Sportbladet som, för omkring en vecka sedan, gick ut med uppgifter om att en klubb i en topp fem-liga har lagt ett bud på AIK:s mittback – Filip Benkovic. Budet ska ha legat på över 20 miljoner kronor, vilket ”Gnaget” valde att tacka nej till.

Exakt vilken klubb det har handlat om har inte stått klart, fram till nu.

Enligt Expressen är det La Liga-nykomlingen Real Oviedo som har lagt budet och fått ett nej. Enligt uppgifterna ska budet ha legat på 1,5 miljoner euro, eller 17 miljoner kronor.

Vidare skriver både Sportbladet och Expressen att AIK helst av allt vill behålla kroaten, även om de förstnämnda uppger att Real Oviedo väntas göra ett nytt försök.

I AIK står mittbacken noterad för 22 matcher i vilka han har gjort ett mål och två assist.