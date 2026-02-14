Uppgifter: PL-konkurrenter försökte med Bergvall i januari

Lucas Bergvall hade kunnat byta klubb i januari.

Chelsea och Aston Villa hörde sig för kring svensken.

Tottenham ska dock ha tackat nej snabbt.

Foto: Bildbyrån

Lucas Bergvall hade kunnat lämna Tottenham Hotspur nu i vintras.

The Athletic och transferjournalisten David Ornstein rapporterar nämligen nu att Premier League-konkurrenter hörde sig för kring svensken.

Klubbarna i fråga var Chelsea och Aston Villa, men Tottenham nobbade snabbt enligt uppgifterna.

Spurs hade inga planer på att sälja svensken nu i vinter, men enligt uppgifterna kan han bli svår att behålla i sommar.

Svensken står den här säsongen noterad för ett mål och två assist på 17 matcher i Premier League den här säsongen.

Tottenham Hotspur could face a battle to keep hold of Lucas Bergvall this summer after being forced to rebuff enquiries from rival teams in the winter transfer market.



Having played a key role under Ange Postecoglou, Thomas Frank used the Sweden international less frequently and… pic.twitter.com/c6RN0zUuaC — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 14, 2026