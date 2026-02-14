Uppgifter: PL-konkurrenter försökte med Bergvall i januari
Lucas Bergvall hade kunnat byta klubb i januari.
Chelsea och Aston Villa hörde sig för kring svensken.
Tottenham ska dock ha tackat nej snabbt.
Lucas Bergvall hade kunnat lämna Tottenham Hotspur nu i vintras.
The Athletic och transferjournalisten David Ornstein rapporterar nämligen nu att Premier League-konkurrenter hörde sig för kring svensken.
Klubbarna i fråga var Chelsea och Aston Villa, men Tottenham nobbade snabbt enligt uppgifterna.
Spurs hade inga planer på att sälja svensken nu i vinter, men enligt uppgifterna kan han bli svår att behålla i sommar.
Svensken står den här säsongen noterad för ett mål och två assist på 17 matcher i Premier League den här säsongen.
