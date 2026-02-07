Uppgifter: Salah kan ersätta Ronaldo i Al Nassr

Cristiano Ronaldo uppges strejka från Al Nassr.

Till sommaren kan han också tänkas lämna klubben.

Då vill den saudiska klubben ersätta honom med Mohamed Salah.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Superstjärnan Cristiano Ronaldo uppges strejka från Al Nassr. Enligt flera medier är den portugisiske stjärnan missnöjd med hur den saudiska klubben behandlas av Saudiarabiens offentliga investeringsfond, PIF. Ronaldo menar att PIF främjar Al Nassrs rivaliserande klubbar främst när det kommer till investeringar.

Det har i sin tur fått 41-åringen att bojkotta två ligamatcher samt överväga att lämna klubben under sommarfönstret.

Nu skriver sajten The i Paper att Saudi Pro League är redo att låta Ronaldo lämna i juni samt att Al Nassr har för avsikt att ersätta honom med en annan superstjärna.

Helst av allt gör man detta med Liverpools Mohamed Salah. Skulle det inte bli möjligt är även Manchester Uniteds Bruno Fernandes ett drömalternativ.

Mohamed Salahs kontrakt med Liverpool går ut sommaren 2027. Det gör även Bruno Fernandes avtal med ”The Red Devils”.