Nu rapporterar The Athletic och The Mirror att William Saliba förlänger med Arsenal.

Det nya kontraktet uppges vara ett långt sådant.

Foto: Alamy

William Saliba, 24, har vuxit ut till en av världens bästa mittbackar i Arsenal. Fransmannen sitter på ett kontrakt som går ut till sommaren 2027, och under en längre tid har Saliba ryktats vara förlorad för ”The Gunners” och på väg till Real Madrid.

Samtidigt har Arsenal rapporterats vara desperat att förlänga med mittbacken, och Premier League-klubben har vid flera tillfällen höjt sitt bud till Saliba. Nu uppges det ha fått effekt.

Enligt The Mirror kommer William Saliba förlänga med Arsenal och skriva på ett nytt, långt kontrakt med PL-giganten. Även The Athletics David Ornstein rapporterar att en förlängning är i hamn.

🚨 EXCLUSIVE: William Saliba commits future to Arsenal by agreeing new long-term contract. 24yo centre-back entered final 2yrs of previous deal + Real Madrid among suitors. But France int’l wanted #AFC stay & expected to sign in coming days @TheAthleticFC https://t.co/rXHsN2hwhi — David Ornstein (@David_Ornstein) September 25, 2025

Samtidigt har Real Madrids andra mittbacksmål, Liverpools Ibrahima Konaté, tidigare uppgets ha bestämt sig för att gå till den spanska huvudstadsklubben gratis nästa sommar, i samband med att hans kontrakt går ut.

Enligt Ben Jacobs arbetar Arsenal dessutom på en förlängning med Bukayo Saka.