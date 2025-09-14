Uppgifter: Ibrahima Konaté har tagit framtidbeslut

Det ryktas allt mer kring Ibrahima Konatés framtid.

Nu uppges dock den franske mittbacken ha tagit ett beslut.

Enligt uppgifter kommer han inte att förlänga med Liverpool – för att gå som Bosman till Real Madrid nästa sommar.

Foto: Bildbyrån

Ibrahima Konatés kontrakt med Liverpool är utgående och det spekuleras en hel del kring hans framtid.

Det har rapporterats om att flera kontraktsförslag har nobbats, detta då det finns intresse från Real Madrid att göra som med Trent Alexander-Arnold, nämligen värva fransmannen som Bosman.

Nu kommer uppgifter om att Konaté också tagit ett beslut.

Spanska Fichajes rapporterar nämligen att fransmannen bestämt sig för att inte förlänga med Liverpool, detta för att skriva på för Real Madrid nästa sommar.

Konaté har sedan flytten till Liverpool sommaren 2021 noterats för fem mål och fyra assist på 136 framträdanden.