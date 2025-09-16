Uppgifter: Arsenal förbättrar budet till Saliba

Arsenal vill behålla William Saliba.

”Gunners” har förbättrat sitt bud till den franska mittbacken.

Det rapporterar transfergurun Fabrizio Romano.

Foto: Alamy

Tidigare uppgifter gör gällande att Arsenal har kommit med ett nytt kontrakt till William Saliba.

Nu rapporterar transferexperten Fabrizio Romano att Arsenal har förbättrat budet till mittbacksstjärnan. Tränaren Mikel Arteta uppges vara mån om att behålla fransmannen.

Samtidigt följer den spanska bjässen Real Madrid Salibas situation. Klubbens president Florentino Perez ser Saliba som en speciell spelare.

Salibas kontrakt med Arsenal löper ut sommaren 2027.