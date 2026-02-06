Uppgifter: Ser att kunna bli dragkamp om Newcastle-stjärnan

Det ser ut att kunna bli en dragkamp om Newcastle-stjärnan Sandro Tonali i sommar.

Juventus uppges ha italienaren som sitt huvudmål inför sommarens transferfönster.

Foto: Bildbyrån

Under måndagens deadline day kom spektakulära uppgifter gällande Newcastle-stjärnan Sandro Tonali.

Sky Sports rapporterade att Arsenal ville förstärka mittfältet med italienaren, men någon värvning blev inte av.

Londonklubben har dock rapporterats vara villiga att försöka igen i sommar, men då kommer man få konkurrens enligt nya uppgifter.

Gazzetta dello Sport rapporterar nämligen nu att Tonali är den italienska storklubben Juventus stora transfermål inför sommaren.

Även Manchester United har uppgetts vara intresserade av den italienska mittfältaren.

Tonali har kontrakt med Newcastle fram till sommaren 2028.