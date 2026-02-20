Uppgifter: Spanska storklubbar vill ta City-kaptenen

Bernardo Silvas kontrakt med Manchester City löper ut i sommar och mittfältaren väntas lämna.

Då kan det komma att bli en flytt till Spanien för portugisen.

Såväl FC Barcelona som Atletico Madrid uppges vara intresserade.

Foto: Bildbyrån

Manchester Citys lagkapten, Bernardo Silva, sitter på ett utgående kontrakt med klubben.

Redan i höstas börjades det spekuleras kring hans framtid och de flesta rapporter tyder på att han kommer att lämna klubben i sommar.

Tidigare har bland annat Juventus uppgetts vara intresserade, men nu adderas två riktiga tungviktare från Spanien.

Enligt Teamtalk så ska både FC Barcelona och Atletico Madrid vara intresserade av att plocka portugisen som Bosman i sommar.

Silva står den här säsongen noterad för ett mål och fyra assist på 26 matcher i Premier League.