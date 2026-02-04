Uppgifter: Juventus vill ha City-stjärnan

Juventus vill värva från Premier League.

Den italienska klubben har ögonen på Manchester Citys Bernardo Silva.

Det rapporterar La Gazzetta dello Sport.

Foto: Bildbyrån

Det stora internationella transferfönstret har stängt – men ännu kan spelare med utgående kontrakt säkras upp av klubbar. Det är något Juventus vill ta vara på, skriver La Gazzetta dello Sport.

Enligt tidningen är Juventus intresserat av Bernardo Silva vars kontrakt med Manchester City löper ut i juni. Samtidigt uppges Sandro Tonali vara klubbens största prioritering men även Franck Kessie är på ”Juves” radar.

Bernardo Silva har, förutom Juventus, kopplats ihop med Como, enligt transferjournalisten Nicolo Schira.