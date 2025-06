Uppgifter: Spurs drömmer om Pochettino – som är för dyr

Ange Postecoglou har fått sparken från Tottenham Hotspur – och behöver ersättas.

Nu uppger brittiska The Mirror att den tidigare Spurs-tränaren Mauricio Pochettino är aktuell för jobbet.

Det finns dock en stor komplikation – pengarna.

Det var under gårdagen som Tottenham Hotspur tog beslutet att sparka tränaren Ange Postecoglou. Detta trots klubbens Europa League-triumf och kommande Champions League-spel. Men årets resultat i Premier League – där man slutade på en 17:e-plats i ligan, uppgavs väga tyngre i beslutsfattandet.



Reaktionerna efter beslutet har varit blandade – och i truppen uppges en hel rad spelare ha blivit ”rasande” över att tränaren fick gå.



Oaktat det ska Postecoglou ersättas – och det kan bli i form av en gammal Spurs-tränare. Det handlar om argentinaren Mauricio Pochettino som basade över klubben mellan 2014-2019.



Just nu är Pochettino förbundskapten för USA:s herrlandslag, vilket uppges vara det största problemet för att värva tillbaka honom till London. Detta då han, enligt The Mirror, ska kosta en förmögenhet att köpas loss från sitt nuvarande uppdrag.



Nu ser istället Brentfords Thomas Frank ut att vara huvudkandidat till jobbet. Lägg där till att namn som Fulhams Marco Silva och Bournemouth Andoni Iraola ska vara näst högst upp på listan.