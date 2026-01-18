Uppgifter: Spurs siktar in sig på Brightons tränare

Thomas Frank uppges hänga löst som tränare i Tottenham Hotspur.

Nu gör uppgifter från Football Insider gällande att Spurs har siktat in sig på en ny tränare.

Han heter Fabian Hürzeler och tränar Brighton.

Tottenham Hotspur går tungt just nu och läget blev inte bättre efter gårdagens 2–1-förlust hemma mot West Ham United. Den senaste tidens resultat uppges även ha fått klubbens huvudtränare Thomas Frank att hänga löst.

Läget ska vara så pass ansträngt att ”Spurs” klubbledning väntas samlas för samtal om danskens framtid under söndagen, enligt The Independent.

Nu skriver Football Insider att ett av namnen som har seglat högt upp på London-klubbens önskelista är Brighton-tränaren Fabian Hürzeler. Han ska, av Spurs-ledningen, anses vara en kompetent ersättare till Frank trots sin ålder på 32 år.

Hürzeler har basat över Premier League-klubben från den södra delen av England sedan 2024 och har endast förlorat 18 av 70 matcher.

Tyskens avtal med Brighton sträcker sig fram till slutet av 2027.