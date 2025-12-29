Uppgifter: Spurs-stjärnan kan ersätta Semenyo

Antoine Semenyo ryktas bort från Bournemouth.

Han kan ersättas av Tottenhams Brennan Johnson.

Det rapporterar Sky Sports.

Foto: Alamy

Bournemouth ser ut att bli av med Antoine Semenyo. Ghananen ryktas till Manchester City och nu är ”The Cherries” på jakt efter en ersättare till stjärnan.

Enligt Sky Sports är Bournemouth intresserat av Tottenhams Brennan Johnson. Det är oklart huruvida Spurs kommer att gå med på en försäljning av Johnson. Sky Sports uppger att ett lån i januari kan bli aktuellt om parterna kommer överens.

Sedan tidigare har även Crystal Palace visat intresse för Tottenham-stjärnan.

Brennan Johnson noteras för fyra mål på 22 tävlingsmatcher den här säsongen.