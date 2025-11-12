Uppgifter: Steven Gerrard aktuell för nytt tränarjobb

Steven Gerrard står alltjämt utan tränaruppdrag.

Nu kan den förre Liverpool-stjärnan vara på väg tillbaka mot tränarbänken.

Gerrard uppges nämligen vara aktuell för Middlesbrough.

Foto: Bildbyrån

Steven Gerrard har inte hoppat på något nytt tränaruppdrag sedan han lämnade Al-Ettifaq.

Tidigare hösten ryktades det en hel del om att det kunde bli en comeback i Rangers för den förre Liverpool-stjärnan, men han valde att tacka nej till den skotska storklubben.

Nu kommer nya rapporter kring Gerrards framtid och enligt Talksport kan han återvända till England för att ta ett tränarjobb där.

Championship-klubben är på jakt efter en ny tränare efter att det tidigare i dag stått klart att Rob Edwards lämnar klubben för att ta över Wolverhampton Wanderers.