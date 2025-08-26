Eman Markovic har inte spelat en allsvensk fotbollsmatch för IFK Göteborg på snart två månader.

Nu kan FotbollDirekt, med hjälp av systersajten Goal.pl, berätta att en polsk klubb vill värva norrmannen.

Det handlar om GKS Katowice, i högstaligan Ekstraklasa.

Foto: Bildbyrån.

Han imponerade stort i gruppspelet till Svenska cupen och fick stort förtroende i inledningen av den allsvenska säsongen.

Med spel i 14 seriematcher, varav tolv från start, har Eman Markovic fått stå till sidan på grund av IFK Göteborgs utlänningskvot den senaste tiden. Sist han spelade en allsvensk match var den 6:e juli – då Blåvitt besegrade IK Sirius med 3-1.

Den 26-årige normmanens kontrakt löper ut vid årsskiftet, men redan nu ser han ut att lämna Göteborg och Sverige.

Detta för spel i polska GKS Katowice, vilket FotbollDirekt med hjälp av systersajten Goal.pl, har uppgifter om. Den polska högstaliga-klubben är intresserade av Markovic och kan tänkas värva yttern innan sommarens transferfönster stänger.

En potentiell övergång kan, enligt uppgifterna, ske inom en snar framtid.