Uppgifter: Tre förbundskaptener med på Uniteds önskelista

Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti och Mauricio Pochettino.

Det är tre tränare som Manchester United ska ha med på sin önskelista.

Det menar åtminstone The Mirror.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Manchester United meddelade under måndagen att managern Ruben Amorim har fått sparken. Tillsvidare kommer Uniteds U18-tränare Darren Fletcher att styra skutan medan ledningen letar efter en ersättare. Enligt BBC kommer United också att tillsätta en interimtränare fram till sommaren, för att sedan anställa en på permanent basis.

Enligt den brittiska tidningen The Independent är Crystal Palace-tränaren Oliver Glasner ett av namnen som är huvudkandidater att ersätta portugisen. Utöver Glasner har även den förre United-spelaren Michael Carrick gjorts aktuell som en interimlösning.

Nu kommer brittiska The Mirror med tre namn som Manchester United uppges ha på sin önskelista för den permanenta rollen som boss i storklubben. Samtliga är i dag förbundskaptener och heter Thomas Tuchel (England), Carlo Ancelotti (Brasilien) och Mauricio Pochettino (USA).

Hur aktuellt det kan bli med någon av de tre förbundskaptenerna återstår att se.

Manchester United spelar sin nästa match på söndag, då man möter Brighton i FA cupen.