Uppgifter: Trondsen lämnar Blåvitt – för Sarpsborg

Anders Trondsen har ryktats vara på väg bort från IFK Göteborg.

Nu gör han en flytt – till Sarpsborg.

Det skriver norska Nettavisen.

Foto: Bildbyrån

En allsvensk matchtrupp får som mest innehålla nio icke hemmafostrade spelare. IFK Göteborg har tolv. Det har medfört att Anders Trondsen har tvingas stå vid sidan under ett antal matcher sedan höstsäsongen drog igång.

Nu står det, enligt Nettavisen, klart att norrmannen lämnar IFK Göteborg.

Detta då Blåvitt och Sarpsborg har kommit överens om att Trondsen lånas in till den norska klubben under resten av säsongen.

Vidare uppges Sarpsborg, som tidigare tränades av Billborn och Björklund, ha en köpoption inkluderat i låneavtalet.

Anders Trondsens kontrakt med IFK Göteborg sträcker sig till sommaren 2026.

