Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Tsimikas redo att lämna Liverpool

Rasmus Hjortling
Kostas Tsimikas framtid ser inte ut att vara i Liverpool.
Ytterbacken uppges vara redo att lämna storklubben.
Detta enligt Fabrizio Romano.

Liverpool har i sommar plockat in vänsterbacken Milos Kerkez från Bournemouth och samtidigt finns Andrew Robertson kvar, något som medför att Kostas Tsimikas ser ut att vara tredjeval i storklubben.
Detta verkar få den grekiske ytterbacken att tänka till kring framtiden.

Transferexperten Fabrizio Romano uppger nu att Tsimikas är redo att lämna Liverpool i sommar.

Enligt italienaren lär det accelererar kring det hela den närmaste tiden och Liverpool kan komma att lyssna på lånebud också.

Romano nämner inga klubbar i detta läge, men tidigare har bland annat Nottingham Forest nämnts kring greken.

