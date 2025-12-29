Uppgifter: United får konkurrens i jakten på Neves
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Manchester United jagar Ruben Neves.
Nu får klubben konkurrens av Newcastle och Tottenham som också vill värva portugisen.
Detta enligt sajten Teamtalk.
Manchester United vill stärka upp på mittfältet. Premier League-klubben har sedan tidigare visat intresse för Al-Hilals Ruben Neves. Portugisen anslöt till den saudiska klubben 2023 efter att ha lämnat Wolverhampton.
Nu kan Manchester United få konkurrens i jakten på att värva Neves. Enligt sajten Teamtalk är både Newcastle United och Tottenham Hotspur intresserade av mittfältaren.
Neves kontrakt med Al-Hilal sträcker sig till sommaren 2026.
Den här artikeln handlar om: