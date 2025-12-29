Uppgifter: United får konkurrens i jakten på Neves

Manchester United jagar Ruben Neves.

Nu får klubben konkurrens av Newcastle och Tottenham som också vill värva portugisen.

Detta enligt sajten Teamtalk.

Foto: Alamy

Manchester United vill stärka upp på mittfältet. Premier League-klubben har sedan tidigare visat intresse för Al-Hilals Ruben Neves. Portugisen anslöt till den saudiska klubben 2023 efter att ha lämnat Wolverhampton.

Nu kan Manchester United få konkurrens i jakten på att värva Neves. Enligt sajten Teamtalk är både Newcastle United och Tottenham Hotspur intresserade av mittfältaren.

Neves kontrakt med Al-Hilal sträcker sig till sommaren 2026.