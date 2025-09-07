André Onanas tid i Manchester United har inte gått som målvakten tänkt.

Nu är han aktuell för ett lån till turkiska Trabzonspor.

Det rapporterar The Athletic.

Foto: Bildbyrån

André Onana, 29, har ryktats bort från Manchester United under en längre tid. Detta då hans prestationer i United-tröjan minst sagt har varit varierande.

Kameruniern, som anslöt från Inter sommaren 2023, har vaktat United-buren vid 102 tillfällen och hållit nollan i 24 av dessa. Trots stundtals ifrågasatta insatser har Onana själv inte varit sugen på att lämna redan i sommar.

Nu skriver dock ansedda The Athletic att burväktaren kan vara på väg bort från England. Detta för ett lån med köpoption – till turkiska Trabzonspor.

För att övergången ska ros i hamn återstår fortsatt ett godkännande från målvakten själv. Detta innan det turkiska transferfönstret stänger, den 12 september.

André Onana har kontrakt med Manchester United fram till 2028 med option på ytterligare ett år.



